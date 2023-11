Lionel Messi ha alcanzado el éxito en todos los ámbitos profesionales: un Mundial de fútbol, ocho Balones de Oro e innumerables campeonatos. Siempre se ha mostrado coleccionando triunfos, en las canchas y rodeado del amor de su familia. Sin embargo, en las últimas horas, su matrimonio parece derrumbarse por cuenta de los comentarios que han surgido en redes sociales sobre una supuesta crisis matrimonial.

La protagonista de esta historia es una joven periodista deportiva, Sofía María Martínez, mejor conocida en el mundo del deporte como Sofi Martínez.

(Vea también: Messi, furioso por maltrato a hinchas argentinos en Brasil: “Esto se tiene que terminar ya”)

La profesional de la prensa que se volvió el centro de atención debido a supuestas “miradas coquetas” con el capitán de la selección argentina durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro el 30 de octubre de 2023.

¿Qué ocurrió exactamente?

En primer lugar, la periodista saludó al delantero del Inter Miami con confianza mientras desfilaba por la alfombra roja junto a su familia. Luego, mientras esperaba su turno para entrevistarlo, Messi la miró varias veces con cierta picardía. Finalmente, cuando la reportera tuvo la oportunidad de hacerle algunas preguntas, el futbolista respondió de manera un tanto nerviosa. Este comportamiento poco común llamó la atención, generando especulaciones sobre una posible conexión entre ambos.

Sofía María Martínez Mateos, nació en Buenos Aires, Argentina, tiene 30 años y trabaja en ESPN, a través de su cuenta de Instagram: @sofimmartinez da cuenta de ello.

Allí mismo, en una de sus publicaciones, sus seguidores han empezado a dejar comentarios que alimentaría las sospechas de un posible romance que llevaría a su fin el matrimonio con Antonella Roccuzzo.

“Le faltas el respeto a la esposa del capitán con tus actitudes . Qué raro.. no permites que se pueda arrob@r a Anto . Por qué será?”, “la forma en la q te mira Messi, no mira a nadie más”, “Yo no se ustedes pero el capitán se pone nervioso”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.