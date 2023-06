La despedida de Juan Román Riquelme reunió a una serie de estrellas del fútbol del sur del continente, figuras del pasado ‘xeneize’ y hasta varios campeones del Mundial de Qatar 2022, entre los que se encontraba Lionel Messi.

Fue un acto con estadio lleno y ambiente amistoso, ya que también fueron invitados futbolistas identificados con River Plate. Sin embargo, quien iba entrando en ira fue el experimentado entrenador Alfio ‘Coco’ Basile, que tuvo un tenso cruce con la periodista Sofía Martínez en plena transmisión oficial de televisión.

El rifirrafe se pudo ver en directo por el canal público que emitió el encuentro en el que la cuota colombiana estuvo a cargo de Óscar Córdoba, Mauricio ‘Chicho’ Serna y Jorge ‘Patrón’ Bermúdez.

Todo ocurrió cuando la corresponsal ingresó a uno de los camerinos con su camarógrafo para hacer algunas entrevistas, pues le habían avisado que los jugadores estaban vestidos y que no habría problema para hacer las notas.

Sin embargo, al popular ‘Coco’, de 79 años de edad, no le gustó la presencia de la joven en ese espacio y la quiso sacar mientras la transmisión estaba al aire.

‘Coco’ Basile echa a periodista Sofía Martínez en partido de Riquelme

“Avísenme si alguno no está cambiado y me retiro”, dijo la mujer mientras ingresaba, a lo que Basile le contestó: “No puedes estar acá, fíjate”. Ella replicó con humor: “No me quiero fijar”. Y el ‘Coco’ le siguió el juego: “Mejor porque te vas a asustar”.

Acto seguido, la periodista quiso hablarle de fútbol al exentrenador de clubes como Boca Juniors, pero este fue hostil: “Después”. En consecuencia la joven entendió que no era bienvenida:

“Listo, si el ‘Coco’ me echa, está bien”.

Y fue en ese momento en el que el técnico insistió: “No puedes entrar a un vestuario de hombres”.

Pero la reportera no se dejó sacar y ripostó: “Me avisaron que no había nadie cambiándose y si se está cambiando alguno, nos vamos. Pero no se está cambiando nadie. Me está mintiendo el ‘Coco'”.

Posteriormente, dejó su cruce con el estratega y se puso a hacer algunas entrevistas a Pablo Aimar, Javier Saviola, entre otros .

