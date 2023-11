El pasado fin de semana, el Manchester United de Inglaterra derrotó por 0-3 al Everton por la jornada 13 de la Premier League. Sin embargo, la noticia, más allá de la victoria en sí, fue la anotación del jugador argentino Alejandro Garnacho, quien apenas en el tercer minuto de juego recibió un centro desde la zona derecha, hizo una chilena y metió uno de los mejores goles del año.

Luego de meter ese gol, el jugador salió corriendo hacia la esquina y lo celebró al estilo del jugador portugués Cristiano Ronaldo, ídolo del equipo inglés y uno de los mejores futbolistas de la historia, quien durante los últimos 15 años ha tenido una rivalidad deportiva importante con Lionel Messi por saber quién es mejor.

Ante esto, el exfutbolista inglés Rio Ferdinand, uno de los referentes del equipo de Manchester, estuvo en un ‘podcast’ y aseguró que al capitán de Argentina no le habría gustado el hecho de que Garnacho celebrara como Ronaldo y por eso lo habría dejado de seguir en Instagram.

🚨RIO FERDINAND:

“My lad said to me Messi is unfollowed him (Garnacho) because he comes out, don’t care I’m a Ronaldo man, who is the GOAT? “Ronaldo.” When he is in the Argentina squad.”pic.twitter.com/AW4E0UcXKv

— CristianoXtra (@CristianoXtra_) November 27, 2023