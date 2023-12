Liverpool no tuvo un buen fin de semana en la Premier League de Inglaterra, pues empató sin goles contra el Manchester United, perdió el liderato de la liga inglesa y varios de sus jugadores fueron criticados por un bajo nivel.

(Ver también: A Luis Díaz le anularon un golazo en la agónica victoria del Liverpool por Premier League)

Uno de los cuestionados fue precisamente el delantero colombiano Luis Díaz, quien durante el último partido estuvo en una posición atípica, ya que Jurgen Klopp lo puso más como un falso nueve y no como extremo por izquierda, y eso le pesó porque no se adaptó bien, recibió muchos menos balones y no tuvo el espacio necesario para crear peligro.

Críticas a Luis Díaz en Inglaterra

Sin tener esto en cuenta, el diario deportivo The Athletic cuestionó de gran manera la actuación del colombiano y aseguró que su participación fue “muy poco productiva”.

“El colombiano cuenta con solo tres goles en la máxima categoría esta temporada y cinco en total. Su aporte ha sido muy poco productivo. Hay momentos donde crea peligro cuando interviene por la izquierda, pero muy pocos terminan en gol. Díaz no logró ganar su batalla con Diogo Dalot y, al igual que Núñez, fue reemplazado”, escribió el medio.

Lee También

Y agregó: “Díaz, Núñez y Gakpo hicieron nueve tiros entre ellos, pero ninguno puso a prueba a André Onana. El United celebró el punto que buscaba y el Liverpool tuvo que lamentar su despilfarro. Núñez, Díaz y Gakpo no están dando lo que son capaces de hacer y esta vez no hubo goles de otros jugadores para rescatarlos”.

Sin embargo, más allá de las críticas por la falta de gol, lo de Luis Díaz no fue del todo malo en el partido, pues en los 78 minutos que estuvo en cancha hizo tres remates, los cuales fueron bloqueados, tuvo el 92 % de efectivad en sus pases, completó dos balones largos y recibió una falta.

Además, el problema fue que el Manchester United paró sus líneas muy atrás para esperar al Liverpool y buscar hacerle daño con el contragolpe, lo que no le dio espacio a los futbolistas del equipo de Jurgen Klopp y por eso al final no fue un compromiso muy vistoso.

Cómo va Luis Díaz en la temporada

En lo que va de la campaña, Luis Díaz ha jugado un total de 20 partidos, en los cuales ha anotado apenas 3 goles en Premier League y 2 en la Europa League.

(Ver también: Gol que Luis Díaz dedicó a su padre durante secuestro tendría premio impensado; vote por él)

Sin embargo, además de sus aportes en goles, el jugador ha sido importante en medio de la rotación que ha usado Klopp para mantener la plantilla lo mejor posible y para darle frescura y movilidad a toda la zona ofensiva del equipo.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.