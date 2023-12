Este lunes 18 de diciembre, se conocieron las llaves de octavos de final de la Champions League 2023-2024; competencia que solo tendrá a un colombiano en la fase final: Juan Guillermo Cuadrado (está lesionado).

Asimismo, se sortearon los ‘play-offs’ de los dieciseisavos de final de la Europa League, los cuales reúnen a los segundos de ese torneo y a los terceros de la Liga de Campeones.

En este orden de ideas, en la Europa League actuarán en primer lugar Óscar Cortés y Déiver Machado (Lens), Cristian Borja (Braga) y Dávinson Sánchez (Galatasaray).

Por otra parte, en los octavos de final esperan Luis Díaz (Liverpool), Luis Muriel (Atalanta) y Gustavo Puerta (Bayer Leverkusen).

Cómo quedaron los cruces de Champions League

FC Porto vs. Arsenal.

Napoli vs. FC Barcelona.

Paris Saint Germain vs. Real Sociedad.

Inter de Milán (Juan Guillermo Cuadrado) vs. Atlético de Madrid.

PSV vs. Borussia Dortmund.

Lazio vs. Bayern Múnich.

Copenhague vs. Manchester City.

Real Madrid vs. Liepzig.

Cómo quedó el sorteo de la Europa League

Feyenoord vs. Roma

Milan vs. Rennes

Lens (Machado y Cortés) vs. Friburgo

Young Boys vs Sporting.

Benfica vs. Toulouse.

Braga (Borja) vs. Qarabag.

Galatasaray (Sánchez) vs. Sparta Praga.

Shakthar Donetsk vs. O. Marsella.

Los equipos de la Europa League clasificados a los octavos de final son: Liverpool (Díaz), Atalanta (Muriel), Bayer Leverkusen (Puerta), Villarreal, Slavia Praga, West Ham, Brighton y Rangers.

