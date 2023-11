El polivalente jugador del Inter de Milan Juan Guillermo Cuadrado hizo historia en Champions League, pues firmó un logo que solo él tiene y que ningún otro compatriota puede presumir. ‘El panita’ jugó en el empate a 3 de su equipo contra el Benfica y fue importante en el desarrollo del juego.

En el más reciente partido de Inter de Milán por Champions League, donde Juan Guillermo Cuadrado, que fue chiflado en clásico con Juventus, hizo presencia contra el Benfica de Portugal y que quedó tras los noventa minutos igualado en el marcador (3-3), el colombiano logró un récord que solo él puede presumir.

(Vea también: Carlo Ancelotti le mandó claro mensaje a Bellingham luego de victoria ante Napoli)

El nacido en Necoclí, que ingresó en el minuto 67 de juego, llegó a 500 juegos en Europa, algo que ningún otro colombiano tiene en la historia del fútbol. Y lo hizo para lograr el empate de su equipo, pues cuatro minutos después se pitó pena máxima a favor de los ‘neroazurros’ que Sánchez cambió por gol. Además, de este logro personal, Cuadrado llegó a 58 juegos por Champions League, solo es superado por Iván Ramiro Córdoba, quien también jugó para el equipo italiano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Cuadrado (@cuadrado)

Cuadrado hace historia en Champions League

En sus redes sociales compartió el resultado e imágenes del juego en la que se le ve sonriente luego de entrar al campo de juego. También, por sus historias compartió el resultado del final.

Aunque ‘El panita’ no tuvo el mejor comienzo en el equipo de Milán, dado que los hinchas no estaban contentos con su llegada (pues es proveniente de la Juventus, uno de los más fuertes rivales de su actual equipo), de a pocos se ha ganado a los mismos. Este logro significa para el antioqueño algo muy importante que quizá no sea notado a primera vista, que es un futbolista importante y determinante, los años en el viejo continente así lo demuestran.

El colombiano ha jugado, además del Inter de Milán, para Juventus, Fiorentina, Udinese y Lecce en Italia. También tuvo un paso por el Chelsea Inglés, donde coincidió con Falcao, quien no ha vuelto a la Selección. Cabe destacar que llegó al país de la bota proveniente del Deportivo Medellín.

(Lea también: Juan Guillermo Cuadrado volvió a las canchas contra su exclub y marcó récord impresionante)

Juan Guillermo Cuadrado ha jugado en Champions League en diferentes oportunidades, aunque nunca ha levantado este trofeo. Por otra parte, también es el futbolista de Colombia que más tiempo ha estado en Europa.

Títulos de Juan Guillermo Cuadrado

En el palmarés de ‘Juangui’ se encuentra:

Una Premier League con el Chelsea (2014/2015)

Cinco Serie A con Juventus (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020)

Cuatro copas de Italia (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021)

Una Copa de la liga con Chelsea (2014/2015);

Dos Supercopas con Juventus (2018/2019, 2020/2021).

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.