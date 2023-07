Son pocos los colombianos que logran mantenerse en la élite del fútbol europeo. Uno de ellos es Juan Guillermo Cuadrado, quien, a sus 35 años, dejó la Juventus para fichar por Inter de Milán, uno de los clubes históricos y más importantes de Italia.

(Vea también: Juan Guillermo Cuadrado se bajó de buen billete y rechazó jugosas ofertas por el Inter)

Y es que, este miércoles 19 de julio, el cuadro ‘nerazzurri’ anunció la llegada del nacido en Necoclí, siendo una contratación que provocó más odios que amores entre los aficionados del Inter y la ‘Juve’, teniendo en cuenta la rivalidad que hay entre ambas escuadras.

Con un salario de aproximadamente 2,5 millones de euros por año, Cuadrado rechazó jugosas ofertas del fútbol árabe y turco para mantenerse en una liga de primer nivel y convertirse en el quinto colombiano en vestir la camiseta del Inter de Milan.

El arribo de Cuadrado a Milán causó revuelo en las redes sociales, pues en las publicaciones del club hay un sinfín de comentarios negativos contra el volante, debido a su pasado en la ‘Vecchia signora’.

Los fanáticos también reaccionaron a la llegada del ‘panita’ con algunas fotos de los clásicos Juventus vs. Inter, así como con memes que evidenciaron el malestar de la afición.

“Up until now you’ve done everything to make us hate you, if you want something else it’s up to you to demonstrate it.”

Inter’s curva welcomes new signing, Juan Cuadrado, from Juventus 😅 pic.twitter.com/i1qN9uuNOj

— Italian Football TV (@IFTVofficial) July 19, 2023