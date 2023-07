El pasado del antioqueño como figura de Juventus, donde disputó ocho temporadas, siete de las últimas de forma consecutiva, no pasa desapercibido para la parcial ‘nerazzurra’.

Tan así ha sido la situación, que este lunes protestaron algunos hinchas en Viale de la Liberazione, la calle de Milán donde se ubica el centro de operaciones interista.

🎥 #Inter – Rientra la protesta dei tifosi nerazzurri e del tifo organizzato: presidio sotto la sede di Viale della Liberazione per manifestare il proprio dissenso contro l’arrivo dell’ex #Juve #Cuadrado, ma alla fine nessuna contestazione 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/7dVMr7WWbX — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 17, 2023

De acuerdo con La Gazzetta dello Sport, aunque los ánimos parecían caldeados, todo quedó en una conversación con un delegado que los convenció de no mostrar una pancarta que tenían lista y rezaba “Noi Cuadrado non lo vogliamo” (Nosotros, a Cuadrado, no lo queremos). Asimismo, se acordó que representantes de los hinchas se reunirían con el jugador antes del comienzo de la temporada para limar asperezas.

Pese a que la manifestación no fue sino de un puñado de hinchas, en redes sociales fue evidente que el malestar era generalizado. No obstante, las opiniones también eran divididas, y alguien concluía que todo sería como pasó otras veces con jugadores resistidos de sus rivales, como Arturo Vidal, Hakan Calhanoglu y más.

Conati alla notizia.

Vergogna nell'accettazione.

Idillio al primo gol. — Tony Trep (@il_trep) July 16, 2023

Cuadrado, un anti-Inter

Pero la aparente animadversión de los hinchas con el de Necoclí tiene su historia detrás. No solo pasa porque el Inter es el equipo al que más goles ha marcado, dos con Fiorentina y cuatro en Juventus. También hay tres antecedentes que la hinchada difícilmente olvida.

El más reciente fue en la semifinal de Copa Italia de abril pasado, cuando discutió con Romelu Lukaku después de que este último hiciera señas a una tribuna que le lanzaba improperios racistas. El capitán interista, Samir Handanovic, lo confrontó y el colombiano terminó dándole un puñetazo que luego le significó una dura sanción que incluso terminará de pagar en sus primeros partidos con su nuevo equipo.

En la memoria negriazul también están varias faltas de las que acusan a Cuadrado de simulación, pero sobre dos que terminaron en una fuerte discusión con el croata Iván Perisic: una en 2016 y otra en 2020 que terminó en victoria ‘bianconera’.

El penal que le acaban de regalar a la Juve, que los pone en posición de ir a la Champions. Cuadrado estira la pierna y la choca contra el gemelo de Perisic y se tira. La falta es de Cuadrado, si la hay. pic.twitter.com/hcNzYJQ3Ar — Capitán Fantástico (@CapiFantastico) May 15, 2021

Un episodio más data del 2019, cuando Cuadrado protagonizó una fuerte entrada sobre el chileno Alexis Sánchez en eliminatorias sudamericanas, lesionando al ‘joven maravilla’ que en ese tiempo era jugador interista.