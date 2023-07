Durante la presentación de su proyecto inmobiliario en Guatapé, junto a Yerry Mina, el antioqueño Juan Guillermo Cuadrado fue indagado sobre su futuro deportivo y una de sus respuestas causó gracia entre los asistentes a la rueda de prensa.

Cuadrado y Mina anunciaron su inversión conjunta en el proyecto Guatapé Plaza, un nuevo complejo comercial ubicado en Guatapé, Antioquia, con el que se espera que aumente el comercio y la economía de este sector del departamento.

La inversión de los jugadores en el complejo alcanza los US$ 17 millones y tienen proyectado generar un impacto para la región, tanto en términos de visibilidad y de posicionamiento, como en la creación de recursos que contribuyan al desarrollo del municipio.

#Economía | Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado anuncian su inversión conjunta en el proyecto Guatapé Plaza, un complejo comercial ubicado en Guatapé, #Antioquia. ¿De cuánto dinero están hablando? Entérese aquí ↓https://t.co/HbdWqDwGFY — El Colombiano (@elcolombiano) July 7, 2023

Pues bien, durante la rueda de prensa, al ser indagado sobre su futuro deportivo, Cuadrado respondió de manera jocosa.

“En este momento todavía siento esa pasión por jugar, quisiera seguir en Europa, pero no sé nada hasta el momento, por allá en Arabia está el panita (Cristiano Ronaldo), pero no me quiere llevar… (risas) por el momento estoy tranquilo todo está en manos de mi representante, ya miraremos qué es lo mejor”, comentó Cuadrado.

Cuadrado y Cristiano fueron compañeros en la Juventus y compartieron muchas publicaciones en redes sociales, ya que al parecer tenían una buena relación y una amistad.

Debido al ‘boom’ de las contrataciones en la Liga de Arabia en los últimos días, con casos tan sonados como el de Karim Benzema y N’Golo Kanté, y otros tantos que se han mencionado, pero que están por confirmarse, también se ha señalado en redes y medios internacionales que Cuadrado podría llegar a ese fútbol.

Lo cierto, y según lo dicho por Juan Guillermo, hasta el momento el jugador no tiene definido su futuro, aunque cuenta con varias opciones. Cuadrado quiere seguir en Europa y los detalles sobre su futuro solo los dará a conocer cuando su representante le presente las mejores opciones.

Lo que Cuadrado siempre ha manifestado en las ruedas de prensa es que quiere terminar su carrera deportiva en el Independiente Medellín, pero eso, por ahora, no se dará, ya que el jugador argumentó que aún se siente con las ganas y la pasión para seguir jugando en primer nivel.

Cuadrado y Mina esperan definir pronto sus futuros porque está próximo el arranque de la Eliminatoria Sudamericana y ambos quieren estar en el proceso con el técnico Néstor Lorenzo.

Hay que recordar que Mina y Cuadrado hicieron parte de la última convocatoria en la que Colombia jugó y ganó los partidos amistosos ante Irak y Alemania. Precisamente, en el duelo contra los teutones, un tanto de Cuadrado, de penal, confirmó la victoria de la Tricolor 2-0 ante los europeos, algo histórico para el país.