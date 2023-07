Los jugadores de la Selección Colombia, Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado, se encuentran en el país mientras están a la espera de definir su futuro deportivo.

Mientras eso ocurre, los dos reconocidos futbolistas aprovecharon su estadía en Colombia para anunciar su inversión conjunta en el proyecto Guatapé Plaza, un nuevo complejo comercial ubicado en Guatapé, Antioquia, con el que se espera que aumente el comercio y la economía de este sector del departamento.

Cuánto invirtieron Juan Cuadrado y Yerry Mina para centro comercial e Guatapé

La inversión de los jugadores en el complejo alcanza los US $ 17 millones, unos $ 70.000 millones, y tienen proyectado generar un impacto para la región, tanto en términos de visibilidad y de posicionamiento, como en la creación de recursos que contribuyan al desarrollo del municipio, siendo este uno de los destinos favoritos para viajar.

Según información de Guatapé Plaza, se estima que el proyecto aumente los ingresos al fisco en un 25 %, además de los 184 empleos directos y 239 indirectos que se originarán con el inicio de las obras de la primera etapa del proyecto.

El complejo comercial tendrá más de 3.500 metros cuadrados de espacio público, cuya etapa inicial tendrá una inversión de US $ 8 millones, US $ 5 millones en su segunda etapa y, finalmente, una última inversión de US $ 4 millones en la etapa final.

“Este proyecto será de gran impacto para el sector productivo y de servicios de esta zona que, aunque incluye nueve municipios y se posiciona con uno de los destinos más visitados de Colombia, no cuenta con un centro comercial ni con la infraestructura necesaria para aumentar su potencial. Hoy nos ponemos la camiseta de Guatapé para mostrarle al mundo que este es uno de los mejores partidos que tenemos por jugar”, expresó Juan Guillermo Cuadrado.

Por su parte, el defensor de la selección nacional, Yerry Mina, indicó que “ser parte de este proyecto nos permite trabajar por el país, invertir en lo nuestro, valorar lo que tenemos y lo que somos, mientras enviamos un claro mensaje de esperanza, de amor y de confianza en Colombia”.

Costo total del centro comercial de Juan Cuadrado y Yerry Mina en Guatapé

El representante de ambos jugadores, Andrei Martínez, explicó que además de asesorar a los futbolistas, también hace parte del proyecto como inversionista. “Guatapé es hoy por hoy una de las regiones con mayor potencial del país en términos de turismo, cultura y desarrollo inmobiliario. Invertir en esta región, es invertir en el país, es atraer inversión extranjera, es apostarle al desarrollo y al reconocimiento mundial”, dijo Martínez.

Cuadrado también explicó que el proyecto es clave para el fortalecimiento de la imagen de Colombia ante el mundo. “He tenido el privilegio de ver muchas partes del mundo, que son muy lindas, pero como colombiano me di cuenta que nosotros también tenemos lugares hermosos y Guatapé es uno de ellos. Al principio surgió la idea de un hotel, pero terminamos inclinándonos por el complejo comercial. Hay que apoyar los tesoros que tenemos en Colombia”, indicó el ahora exjugador de la Juventus de Italia.