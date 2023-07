Después de una temporada para el olvido por parte del jugador Hakim Ziyech, que no fue tenido casi en cuenta en el Chelsea, no pudo fichar por el PSG en enero y donde lo único rescatable es la participación en el mundial de Catar 2022 con la Selección de Marruecos, ahora, se le presentó un nuevo obstáculo.

La situación para Ziyech es preocupante y desbastadora, pues ahora el jugador deberá trabajarse en su forma mental, ha recibido noticias muy desalentadoras a lo largo de esta última temporada, ya que, al no ser tenido en cuenta en el Chelsea, el futbolista estuvo a un paso de ser jugador del PSG, viajó a París, paso la revisión médica y cuando iba a firmar el contrato, el Chelsea, dueño de su paso envió mal los papeles y el fichaje no se pudo cerrar.

Ahora, seis meses después, vuelve a vivir una situación similar a la que se le presentó a principio de año, y es que Ziyech estaba a un paso de convertirse en compañero de Cristiano Ronaldo, el acuerdo entre Al Nassr y el Chelsea era total tras pagar 17 millones en corto plazo por el jugador, ya que, en el conjunto Londinense el marroquí no iba a ser tenido en cuenta por el nuevo entrenador, Mauricio Pochettino.

El jugador había acordado un contrato por 15 millones de euros, pero el fichaje se cayó, Hakim no paso las pruebas médicas y el club no confía en el estado del jugador, en un momento se pensó en hacer más pruebas en Madrid, pero no será así, ahora el jugador deberá volver al Chelsea y su futuro es una incógnita.

Por Samuel Sánchez, corresponsal 10 SportsCo