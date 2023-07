Juan Guillermo Cuadrado era de los futbolistas colombianos que tenían su futuro en el aire, pues luego de terminar su exitoso paso por la Juventus de Italia, se pensaba que el extremo buscaría un reto de menor dificultad, la plata de Arabia o que, incluso, volvería a jugar a Sudamérica.

Sin embargo, al parecer él tenía otros planes. Según informó el periodista Fabrizio Romano, experto en fichajes y traspasos en el fútbol, el extremo colombiano ya habría firmado sus documentos y jugaría, por una temporada, con el Inter de Milán de Italia, el equipo subcampeón de la Uefa Champions League.

Juan Cuadrado will sign until June 2024 as new Inter player — medical tests are already booked at the beginning of next week. ⚫️🔵🇨🇴 #transfers

Documents being prepared, it will be official next week.

Here we go ✔️ pic.twitter.com/2dLMHu7obk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023