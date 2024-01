Este martes, Independiente Santa Fe dio a conocer a Fila como su nueva marca de indumentaria para 2024, luego de terminar su vínculo con Kappa, sponsor con el que tuvo contrato por más de dos años.

Uno de los mayores problemas que tuvo Kappa fue la comercialización, pues más allá de que sí hubo números favorables para la marca y el club, los hinchas sufrían bastante para comprar indumentaria de manera física.

Ahora llega Fila, una marca con mayor reconocimiento en el ámbito deportivo que en los últimos años estaba siendo olvidada en el país. Ahora llega a volverse a posicionar en Colombia. Por ejemplo, Kappa se expandió y hoy en día es patrocinador de Deportivo Cali y Envigado FC.

¡𝙷𝚒𝚜𝚝𝚘𝚛𝚒𝚊, 𝚝𝚛𝚊𝚍𝚒𝚌𝚒ó𝚗 𝚢 𝚐𝚛𝚊𝚗𝚍𝚎𝚣𝚊! 𝗙𝗜𝗟𝗔 ¡ʙɪᴇɴᴠᴇɴɪᴅᴏꜱ ᴀ ᴇꜱᴛᴀ ɢʀᴀɴ ꜰᴀᴍɪʟɪᴀ 🦁! pic.twitter.com/LkPzO3VSG9 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 2, 2024

Llega la marca Fila proveniente de Corea del Sur, la cual firmó por un año con el ‘Cardenal’ y que a diferencia de Kappa, esta se venderá en 26 puntos de la ciudad de Bogotá y también será comercializada en las tiendas People Plays.

Todavía no se conoce cuándo será el lanzamiento oficial de la indumentaria del ‘León’. Lo cierto es que desde hace un mes ya trabajan de la mano para sorprender a los hinchas. Del mismo modo, el club seguirá comercializando su misma marca para el 2024, la cual se distribuye en los puntos de Casa Cardenal.

Pulzo complementa

El jugador español Iago Falque no se unirá a Independiente Santa Fe para la temporada 2024, según confirmó el presidente del equipo, Eduardo Méndez. Aunque hubo rumores sobre su posible incorporación, el entrenador Pablo Peirano expresó que Falque no encaja en su idea de juego y no sería tenido en cuenta en la mayoría de los partidos.

Méndez mencionó que el jugador requiere un equipo de ida y vuelta, y el club ya cuenta con jugadores en la posición de Falque, como Juan Cruz Esquivel y Daniel Moreno. Además, se consideró la situación económica y la necesidad de equilibrar la nómina. A pesar de esta decisión, Méndez no descartó futuras incorporaciones al equipo, a pesar de las ya anunciadas contrataciones de Daniel Torres, Andrés Mosquera Marmolejo, Elvis Perlaza, entre otros.

