Tanto Deportivo Pereira como Independiente Santa Fe son dos de los equipos que más y mejor se han reforzado para el 2024 y hay un jugador en los que ambos se interesaron.

El cuadro ‘Cardenal’ y el ‘Matecaña’ tienen en común la búsqueda de un defensor central y ambos conjuntos se fijaron en Jean Pestaña, zaguero de 27 años de edad que juega con Águilas Doradas, que jugaría en Valledupar.

🚨 Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira han manifestado interés por el defensa central Jean Pestaña, quien además tiene una opción en el fútbol del exterior. Los detalles en el F5 de hoy:https://t.co/LjAvnG4I4K pic.twitter.com/jTA86witlR — Julián Capera (@JulianCaperaB) December 27, 2023

El futbolista, en primera instancia fue contactado por Santa Fe, pero en las últimas horas el Deportivo Pereira mejoró la oferta y, según el periodista Alexis Rodríguez, está en un 99% la negociación.

Info @DeporPereiraFC En un 99% está lista la llegada del central Jean Carlos Pestaña y el arquero Contreras 🇻🇪 procedentes de 🦅 pic.twitter.com/BoCLgh3W7Z — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) December 28, 2023

Pestaña es un futbolista que ha tenido varias ofertas en el fútbol colombiano, por lo hecho en 2023 con Águilas Doradas. En Colombia ha jugado además con Atlético Huila, Deportes Tolima y La Equidad. En el último año, jugó 43 partidos con los de Rionegro, siendo titular en 41 de ellos.

De darse su llegada al Pereira, Santa Fe deberá buscar otro jugador, pues es una de las zonas donde más sufrió en 2023 y en la que menos se ha reforzado. De momento cuenta con David Ramírez, Marcelo Ortiz (fichaje), Julián Millán e Ivan Scarpeta, quien podría salir si se consigue un refuerzo en esa zona.

El ‘Cardenal’ anunció el viernes pasado la incorporación de seis nuevas contrataciones, entre ellas el delantero argentino Juan Cruz Esquivel, de 23 años, proveniente de Tigre en Argentina. No obstante, recientes informaciones sugieren que la vinculación de Esquivel al equipo bogotano no está confirmada, ya que Tigre aún no habría aceptado la oferta por su fichaje.

El periodista argentino Luciano García, especializado en la cobertura de Tigre, señaló que las próximas horas serán determinantes para conocer si el delantero se unirá al equipo ‘Cardenal’. Aunque Esquivel expresó su deseo de dejar el club argentino, aún no hay un documento firmado que certifique su llegada a Santa Fe.

García destacó que la oferta de Independiente Santa Fe aún no ha sido aceptada por Tigre, y la situación se mantiene en espera de una resolución. De esta manera, la incorporación de Juan Cruz Esquivel al equipo colombiano sigue siendo incierta hasta que se concrete un acuerdo entre los clubes.

