Después del rotundo fracaso del 2023, Independiente Santa Fe quiere darle vuelta a la situación deportiva y económica que atraviesa el club. Para ello han hecho una serie de cambios como la salida de 20 jugadores y la llegada, hasta el momento, de nueve refuerzos. Además contrataron a un scouting que también se encarga de jugadores para las filiales.

El técnico Pablo Peirano prefirió cantidad por calidad. Es por eso que con solo nueve jugadores reemplazó las 20 salidas, las cuáles complementará con jugadores de la cantera.

Santa Fe no quiere perder tiempo y este miércoles 27 de diciembre comenzó la pretemporada con miras al 2024. Todo comenzó con los exámenes médicos pertinentes, así como también la asistencia de tres de los nueve fichajes.

José Erick Correa (delantero), Daniel Moreno (extremo) y Francisco Chaverra (extremo), son los primeros fichajes que ya visten la piel del ‘León’ y están bajo las órdenes del DT uruguayo, Pablo Peirano. El mismo club agregó que los demás futbolistas se irán sumando a lo largo de la semana.

Daniel Moreno y José Erik Correa ya trabajan con el León 🦁 en la #PretemporadaCardenal 🇮🇩. pic.twitter.com/fvGBN6ntsv — Independiente Santa Fe (@SantaFe) December 27, 2023

Además de ellos, se conoció también que los canteranos Alejandro Moralez y Jonathan Herrera, que jugaron en 2023 con Fortaleza, hicieron parte de la práctica. Sin embargo, ninguno de los dos continuarían en el club en 2023; el primero será cedido un año más a los ‘Amix’, mientras que el segundo desconoce su nuevo club.

Alejandro Moralez (22 años) y Jonathan Herrera (27 años) hicieron parte del comienzo de la pretemporada 2024 con #SantaFe. ❌Al primero le notificaron que jugará un año más en #Fortaleza, mientras que el segundo todavía no define su futuro. pic.twitter.com/b2qrx3S1G7 — Sebastián Montañez (@Sebas22mg) December 27, 2023

Por su parte, Iago Falque, que se destacó en América de Cali, no llegará a Independiente Santa Fe. El presidente del club, Eduardo Méndez, reveló que la decisión de no fichar a Falque se debe a la opinión del entrenador, Pablo Peirano, quien no considera que el jugador encaje en su idea de juego. Méndez explicó que el técnico argumentó que Falque, aunque es un jugador importante en la parte ofensiva, no cumpliría con la tarea de tener un equipo de ida y vuelta.

Además, señaló que en la posición de Falque ya cuenta con jugadores como Juan Cruz Esquivel y Daniel Moreno, por lo que no veía necesaria su incorporación. El presidente también mencionó consideraciones económicas y la necesidad de equilibrar la nómina del equipo para la Liga y la Copa. A pesar de esta decisión, Méndez no descarta la llegada de más futbolistas para reforzar al equipo en la próxima temporada.

