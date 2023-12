Iago Falque es un jugador español que luego de un exitoso paso por el fútbol italiano, sorprendió al tomar la decisión de venir a Colombia a jugar con el América de Cali, club con el que estuvo durante dos años y que, justo cuando estaba en su mejor nivel, sufrió una fuerte lesión que lo apartó del equipo y luego, por temas de inseguridad, decidió irse del país rápidamente.

Sin embargo, en las últimas semanas sonó para volver y reforzar a Independiente Santa Fe, un equipo que ya confirmó a muchas salidas, pero también contrataciones importantes para volver a ser protagonistas en 2024, recordando que hace ya 7 años que no levanta un trofeo de liga.

No obstante, esa opción se fue diluyendo con el paso de los días y ahora el presidente del equipo bogotano, Eduardo Méndez, confirmó la verdadera razón por la que decidieron dejar el fichaje a un lado.

Tal como dijo Méndez en diálogo con el medio Antena 2, el problema es que el técnico Pablo Peirano no cree que el jugador entre en su idea de juego y por eso no contaría con él casi que en ningún partido.

“El técnico me dio sus argumentos del por qué no lo tendría en cuenta. Iago Falque es un jugador muy importante en la parte ofensiva, pero necesita un equipo de ida y vuelta y él no cumpliría esa tarea. También teníamos que pensar en la parte económica y al revisar la nómina el equipo quedaría con dos y tres jugadores por puesto para la Liga y la Copa”, aseguró Méndez.