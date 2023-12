Independiente Santa Fe ha sido uno de los clubes que más se ha reforzado para 2024, pues aunque se fueron una cantidad importante de jugadores, que la verdad no tuvieron su mejor rendimiento, el presidente Eduardo Méndez se apuró y ya confirmó la contratación de futbolistas como Daniel Torres, Juan Pablo Zuluaga, Francisco Chaverra y varios más.

(Ver también: ¿Hinchas de Santa Fe confían en el equipo para 2024? Así va la venta de abonos)

La hinchada, de hecho, espera que con la contratación de estos jugadores el equipo vuelva a ser protagonista tanto en Liga BetPlay como en Copa Colombia, recordando que ya pasaron varios años desde el último campeonato del cuadro ‘cardenal’.

Los futbolistas, por su parte, también tienen mucha ilusión de ayudar a la institución y por eso confían en que el proceso, de la mano del técnico Pablo Peirano, sea muy positivo.

Lee También

Uno de los jugadores que más ilusión le da a los hinchas es precisamente Juan Pablo Zuluaga, quien tuvo un gran rendimiento en el Deportivo Pereira, y por eso, seguramente, será una de las fichas fuertes del conjunto bogotano para 2023.

En diálogo con el ‘Vbar’ de Caracol Radio, el lateral explicó sobre su llegada: “Desde mitad de año hubo dos equipos interesados con cerrar la contratación con meses de anterioridad y nunca llegamos a un acuerdo. Con Pereira había opción de compra y no hicieron uso, pese a que el ‘profe’ Leonel expresó que quería que me quedara. El presidente Méndez me llamó cuando terminó el ‘todos contra todos’, me enamoré del proyecto y decidí junto con mi esposa ir allá”.