La semana pasada, la camioneta del jugador Iago Falque del América de Cali fue atacada con disparos a la salida de la sede del club en la ciudad de Cali. Por fortuna, el futbolista no iba en el vehículo; sin embargo, el conductor salió ileso y la situación prendió las alarmas sobre el futuro del volante en el cuadro ‘escarlata’.

Lo que se ha conocido es que por esta situación el jugador decidió salir de Colombia, pero no a España, su país de orígen, por lo que se desconoce su paradero. Así lo confirmó Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, en Caracol Radio.

“Él no está en Cali. nosotros le dijimos que lo pensara y lo analizara. Tomó la decisión por el miedo de una bala perdida o un atraco. Le dijimos que no lo íbamos a presionar para que se quede o se vaya. Está fuera de Cali, pero no sé dónde está”, expresó el dirigente en la emisora.