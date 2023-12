Aunque sus jugadores están llenos de críticas debido a rendimientos irregulares, Liverpool de Inglaterra marcha en un gran nivel deportivo, pues es primero de la Premier League y en su grupo de la Europa League también se clasificó como lider.

Sin embargo, aunque el técnico está haciendo un gran trabajo y los jugadores están felices en la institución, el equipo ya está buscando cómo podría reforzarse de cara a la próxima temporada y una de las posiciones a las que le están dando prioridad es a la defensa, ya que tienen a Virgil Van Djik, pero los futbolistas que lo acompañan no dan muchas garantías.

Teniendo esto en cuenta, el club ha mirado posibles fichajes que podrían hacer que no sean costosos y que tengan mucha proyección y uno de los que siguen con más intensidad es un jugador colombiano.

El elegido, que ha despertado el interés de varios equipos debido a su nivel en el Sudamericano Sub-20, el Mundial de esa categoría y ahora su papel en Argentina, es Kevin Mantilla, jugador de 20 años de edad que es muy técnico, tiene talla y por eso sentaría bien en la Liga Inglesa.

Tal como lo dio a conocer el periodista Ekrem Konur, que es experto en fichajes y por eso trabaja en cadenas globales como ESPN y Goal, tanto el Liverpool como el Brighton están siguiendo el jugador y por eso podrían tratar de contratarlo en el próximo mercado de verano.

