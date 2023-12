Este martes 26 de diciembre, Liverpool y Burnley se enfrentan por la fecha 19 de la Premier League, en un juego clave para el cierre de año, teniendo en cuenta que ya se superó la mitad de temporada y los ‘reds’ están peleando la cima.

Fue en este contexto que el conjunto de Merseyside entregó una buena noticia frente a la actualidad de Luis Díaz, quien en el pasado juego contra Arsenal salió lesionado.

Si bien Jurgen Klopp, técnico de Liverpool, informó que la salida de ‘Lucho’ fue por un golpe en la rodilla, había incertidumbre por el estado físico del guajiro, quien se retiró del campo con mucho dolor.

Ahora bien, previo al juego de este martes, Luis Díaz apareció en el banco de suplentes, despejando cualquier duda de una molestia severa que le impidiera cerrar el 2023 en actividad. Sin duda, una gran noticia para la Selección Colombia y sus planes en 2024.

⚪ #BURLIV TEAM NEWS 🟢

How we line up to face Burnley at Turf Moor this evening:

— Liverpool FC (@LFC) December 26, 2023