Las alarmas en el Liverpool se encendieron tras la sustitución del colombiano Luis Díaz en medio del complicado partido contra Arsenal por la fecha 18 de la Premier League y que terminó empatado 1-1, con goles de Gabriel Magalhaes y Mohamed Salah.

Todo ocurrió cuando rondando el minuto 65 del segundo tiempo, el guajiro quiso recuperar a como fuera lugar un balón en salida y terminó chocando fuertemente con el jugador de los ‘Gunners’, Bukayo Saka. El choque dejó al colombiano tirado en el suelo y bastante adolorido.

(Vea también: Sao Paulo se pronunció: esto es lo que sucederá con James Rodríguez para el 2024)

En ese momento, tras haberlo sacado del campo y transcurrida la sustitución, las cámaras se quedaron con la cara de desolación de ‘Lucho’ sentado en el banco, quien fue atendido por personal médico.

Con lágrimas en los ojos, ‘Lucho’, quien es pretendido por Barcelona, siguió viendo cómo transcurrieron los últimos minutos finales del partido, pero a la vez aumentó la preocupación por parte de cuerpo técnico de Jürgen Klopp y también en el de la Selección Colombia. Al final, el partido terminó en empate, con dos jugadores lesionados para el Liverpool, que quedó en la segunda posición en la tabla de la Liga, a un solo punto.

“Espero que no (tenga lesión). Tiene dolor, fue rodilla con rodilla y en ese momento quisimos cambiar dos jugadores y luego ‘Lucho’ cayó”, explicó el técnico alemán en medio de la rueda se prensa posterior al partido, refiriéndose al estado de salud del colombiano.

“En realidad primero queríamos esperar si quizás ‘Lucho’ tenía que salir, pero luego decidimos cambiar los tres porque ahora no tenemos que esperar cómo está ‘Lucho’ y eso es lo que hicimos entonces”, agregó el timonel Klopp.

(Lea también: Luis Díaz salió lesionado, con muestras de dolor y lágrimas, en el empate del Liverpool con Arsenal)

El técnico alemán aseguró que habló con el jugador cafetero y quedó bastante inquieto y preocupado por las noticias sobre las noticias que podría recibir el guajiro en las próximas horas tras ser sometido a exámenes más serio.

“Lucho me dijo que sentía un dolorcito, los fisioterapeutas no estaban demasiado preocupados, pero nunca se supo y jugamos en tres días y nunca se supo lo rápida que es la recuperación, así que hay que ver. No lo sé”, concluyó el estratega alemán.