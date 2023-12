La situación familiar que vivió el extremo de la Selección Colombia con el secuestro de su padre, Luis Manuel Díaz, fue sin duda la más dolorosa del año y quizá de sus vidas. Sin embargo, el guajiro se repuso del dolor que representó para él ese infortunado episodio y siguió adelante con su fútbol.

Esto fue destacado por su compañero en Liverpool Harvey Elliot, quien aseguró que el colombiano es una persona de admirar.

“‘Lucho’ es un jugador y una persona increíble, no creo que él entienda lo que digo”, le dijo el inglés a W Radio.

En dicha cadena radial, el mediocampista inglés mencionó que el secuestro de ‘Mane’ Díaz —como le dicen al papá de Luis Díaz— fue un hecho que afectó a todos en la plantilla.

Liverpool recibirá a Arsenal este sábado 23 de diciembre por la fecha 18 de la Premier League. El partido será desde las 12:30 de la tarde (hora colombiana) y lo más seguro es que el colombiano haga parte del equipo titular del técnico Jurgen Klopp.

Our focus switches to #LIVARS on Saturday 👊 pic.twitter.com/AlprLkIUrZ

— Liverpool FC (@LFC) December 21, 2023