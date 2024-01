Falcao García es uno de los mejores jugadores en la historia del país, pues sus goles, movimientos ofensivos e importancia en torneos como la Liga de España y la Europa League lo hacen un futbolista legendario.

Sin embargo, ahora, a sus 37 años de edad, el colombiano ha perdido importancia en el Rayo Vallecano de España y por eso su futuro actualmente es una incógnita.

De hecho, una decisión del equipo no dejaría bien ubicado al atacante samario y por eso es que su futuro en el fútbol europeo está más lejos que nunca.

Rayo Vallecano no le renovó contrato a Falcao García

Cabe destacar que el delantero colombiano tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024, pero a falta de seis meses de que se cumpla, por ahora el Rayo Vallecano no le ha hecho ni siquiera un ofrecimiento de renovación y por eso lo más seguro es que salga del equipo de Madrid en el próximo mercado de transferencias.

De hecho, tal como está establecido en el reglamento de la Fifa, al no llegar a una cuerdo de renovación con esos 180 días de antelación, el jugador ya puede ir avanzando en negociaciones con otros equipos de forma libre, pero teniendo en cuenta que igual debe cumplir su contrato actual a cabalidad.

Además, la cláusula de rescisión quedó anulada y por eso es que el jugador podría incluso firmar con anterioridad, pero recordando que sí o sí podrá entrenar con un nuevo equipo hasta después del 30 de junio.

Por lo pronto no hay mucha información sobre clubes que lo quieran contratar, a parte del sueño frustrado de Millonarios, pero lo cierto es que Falcao aún no habla de su retiro y por eso es que podría llegar a otro club por uno o dos años más.

Cómo va Falcao en la temporada

Y es que hay que recordar que las últimas dos temporadas de Falcao no han sido las mejores, pues si bien es cierto que no ha tenido muchas oportunidades, cuando ha entrado no ha hecho un aporte ofensivo muy valioso.

Durante las últimas dos campañas, el exjugador del Atlético de Madrid ha disputado 41 partidos y solo ha anotado 6 goles, un promedio poco habitual en el delantero de la Selección Colombia.

