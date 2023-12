Falcao García, luego de que sorprendió con un regalazo de Navidad, se hizo viral gracias a que los usuarios en Internet divulgaron el video de ese noble gesto en territorio venezolano.

Esa situación coincidió con un mensaje que Ricardo Henao Calderón publicó horas después desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) que abrió paso a una particular situación.

“‘Haz el bien y no mires a quien’. Tampoco necesitas publicarlo en redes sociales”, escribió el comentarista deportivo de Win Sports y Canal RCN, que no dio ninguna referencia adicional.

Si bien no es claro si el comentario iba dirigido al acto de caridad del delantero de Rayo Vallecano, un usuario aprovechó ese mensaje para replicarlo y lanzarle una pulla al futbolista: “Te hablan, Falcao”.

Lo llamativo es que, a diferencia de otras ocasiones en donde la vida personal del samario ha sido cuestionada, el jugador no se quedó quieto y salió al paso del cuestionamiento público.

‘El Tigre’ acudió a su cuenta personal de X para plantarse luego del ataque por parte del usuario, al que replicó en su mensaje y le respondió de frente para responder al señalamiento hecho.

“Si ves alguna publicación en mis redes sociales mándamela porque no me enteré. Lo que hagan terceros no lo puedo controlar yo”, contestó el futbolista frente al varillazo.