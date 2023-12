Millonarios, que semanas atrás estuvo de luto, vivió de nuevo una situación similar por el deceso del padre de Juan Estaban Carvajal, futbolista que debutó como profesional en el equipo este año.

El club bogotano acudió a su cuenta institucional de X (antes conocido como Twitter) para vestirse de negro y blanco para expresarle sus condolencias al delantero y sus allegados por ese deceso.

El progenitor del futbolista nació el 6 de noviembre de 1968 y, de acuerdo con publicaciones del integrante del equipo azul, falleció a sus 65 años después del padecimiento de un cáncer.

El delantero del club bogotano también dejó un conmovedor mensaje de despedida desde su cuenta personal de Instagram, donde también mostró imágenes del hombre que falleció en la víspera de Navidad.

“Después de tanto luchar, hoy en tu día favorito, trasciendes al cielo para tener tu merecido descanso mi viejito. Gracias por ser mi héroe papi y ahora serás mi primer angelito allá arriba. Ahora intentaré vivir mi vida sin ti, se que será imposible, pero así no estés físicamente conmigo, estoy seguro que me acompañaras y me guiaras en todo. Nos hizo falta toda una vida juntos papi”, afirmó Juan Esteban Carvajal.