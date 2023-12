Si nada extraordinario sucede, el lateral Nicolás Giraldo —el mismo que fue titular indiscutido en el remate del Deportes Tolima en la Liga BetPlay 2 2023— será nuevo refuerzo de Millonarios. Las palabras de César Camargo Serrano, presidente del ‘Vinotinto y Oro’, que quiso bajarle el perfil al jugador y no insistir por su renovación, adelantaron lo que finalmente sucedería con él, que se irá.

Según pudo conocer El Rincón del Vinotinto, tras el adelanto del periodista Felipe ‘Pipe’ Sierra, solo será cuestión de protocolo para que el antioqueño de 30 años formalice su vinculación para las próximas dos temporadas con los ‘embajadores’, que disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores. El futbolista que terminó sentando a Junior Hernández, afectado por las lesiones, tomará nuevos rumbos.

Y es que antes de que se empezara a concretar el interés de los bogotanos por el deportista, ex América de Cali, Camargo había declarado en un medio local que su año no había sido tan bueno como terminó reflejándose en la retina de los hinchas. Y todo por las situaciones médicas que solo le permitieron una actuación en el primer semestre, pese a que en el segundo estuvo en 13 compromisos de los 26 jugados.

“Pero el rendimiento general en el año tampoco fue tan bueno como hubiéramos querido, por la cantidad de lesiones que tuvo. Él vino fue al final a tener un buen desempeño, pero durante el año desafortunadamente no lo pudimos conocer tanto, porque estuvo mucho tiempo lesionado”, manifestó el dirigente en entrevista con la Onda Deportiva, lo que causó un fuerte enojo de la gente.

Preocupación en la hinchada del Deportes Tolima

La noticia, ante el silencio del club, que no ha informado sobre incorporaciones y solo oficializó las salidas del arquero Christian Vargas, el lateral Juan Guillermo Arboleda, el volante Carlos Esparragoza y el extremo Estéfano Arango, no cayó nada bien. En las redes sociales, hinchas la han emprendido contra el dirigente, pese a que había afirmado que no haría grandes inversiones en jugadores.

Y es que la preocupación gira en torno al deseo de la institución, manifestado por el propio directivo, de vender a su otro lateral, Hernández, por el que habría propuestas sobre la mesa. No obstante, a diferencia de otros conjuntos, que se han movido fuerte en el mercado de fichajes, en las toldas de la ‘tribu’ las noticias más bien escasean y el mensaje que se quiere transmitir es el de la continuidad de la base.

Esto pese a que también se habla de una inminente venta del bastión del mediocampo: el volante de recuperación Juan David Ríos, que sería transferido al Deportivo Pereira. Con estas dos bajas, se especula sobre cómo actuará el equipo, que está obligado a pelear los primeros lugares y buscar lo que fue esquivo en 2023-2, como la final de la Liga, tras el sinsabor que quedó en las últimas dos presentaciones.

Mientras eso sucede, cifras emitidas por la propia escuadra, que se presume gozan de legalidad, indican que ya son más de 3.000 los abonados para la campaña regular del plantel en la competición, aunque solo van seis días de venta de los cerca de 35 que se prevén en este proceso. La respuesta de los más fieles se ha dado pese a que no se sabe información de la conformación de la nómina, que es un aspecto vital.

