Después de la controversia que se desató a mediados de 2022 por la no renovación de su contrato en el equipo ‘Verdolaga’, el mediocampista antioqueño estuvo cerca de ser contratado por el rival de patio, Independiente Medellín.

De hecho, diversos rumores apuntaron en su momento que todo estaba acordado para que ‘Gio’ llegara al ‘Poderoso’, pero esto finalmente no se dio por una decisión completamente personal.

Así lo explicó el mismo exfutbolista en una entrevista con el programa ‘Un break’, donde aseguró que el Medellín sí quería contar con sus servicios.

“Eso estuvo muy avanzado. Yo me reuní con el presidente de Medellín, hablé por teléfono con David [González], que era el entrenador, y le pregunté si le parecía viable que yo llegara al equipo y él me dijo que le gustaría que llegara. Todo estaba muy encaminado”, aseguró Giovanni Moreno en el programa mencionado.

Acá, el momento en el que explicó su posible llegada a Medellín:

Qué otros equipos querían a Giovanni Moreno

De acuerdo con lo narrado por el antioqueño, Medellín no fue el único equipo del fútbol colombiano que mostró interés por él. Incluso, dos de los equipos grandes lo contactaron para un posible fichaje.

“Yo salgo de Nacional, quería continuar, y tuve la posibilidad de ir a Argentina otra vez, pero yo quería estar en Medellín, en mi casa, y quería competir. También estuvo la posibilidad de Envigado, de Junior y de hasta Millonarios, con varios equipos había hablado, pero mi idea era jugar acá [en Medellín]”, agregó en la misma entrevista.

Hablando específicamente de la posibilidad del Medellín, Moreno señaló que el cariño de la gente de Nacional fue clave para tomar la decisión de no ir al ‘Poderoso’.

“En el momento no lo vi como un problema, pues es una profesión y muchos jugadores de Nacional habían jugado en Medellín y viceversa, pero era muy reciente todo, acabábamos de salir campeones y la gente empezó con el cariño y a decirme que no hiciera eso porque no era culpa de ellos, sino de los directivos. Al final tomé la decisión de quedarme quieto”, concluyó al respecto el exjugador.

