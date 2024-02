Las autoridades siguen investigando las causas de la muerte del pequeño Dilan Santiago Castro, de 2 años. Su cuerpo fue encontrado en las últimas horas en zona rural de Usme, sur de Bogotá. El padre del menor se presentó en la mañana de este 11 de febrero ante la Fiscalía para rendir su versión.

“Yo llevaba un mes y medio sin contacto con la mamá ni con mi hijo. Yo me encontraba en una finca debajo del páramo del Nevado del Ruiz trabajando. Hasta el día miércoles, muy a las 4 de la tarde, me dieron la razón de que mi hijo estaba desaparecido” , aseguró Marlon Castro, papá de Dilan Santiago.

Desde que el niño desapareció, su madre ha asegurado que se separó del padre de Dilan Santiago por violencia intrafamiliar y por cómo este trataba al pequeño.

“El papá al comienzo le andaba muy duro. Él lo regañaba mucho, le pegaba con la chancleta y a mí no me gustaba. Yo por eso lo dejé, porque le andaba muy duro al niño. Me escribió para decirme por qué lo estábamos juzgando y yo le dije que si él no tiene nada que ver que se presente (ante la Fiscalía)”, afirmó el 10 de febrero Derly Julieth Rivas, madre del niño.