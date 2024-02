El asesinato de Laura Isabel Lopera causó consternación en Medellín y todo el país, luego que presuntamente el ciudadano canadiense, Jesse Wiseman acabara con su vida. En las últimas horas, los familiares de la víctima le revelaron al diario El Tiempo varios testimonios sobre el comportamiento del señalado sujeto que habría salido del país tras el fatídico hecho.

Según pudo establecer el rotativo en cuestión, Juan Manuel Lopera, hermano de la mujer, explicó que Wiseman tenía conductas hostiles que fueron confesadas por Laura Isabel Lopera a su círculo cercano. El sujeto fue señalado como una persona posesiva, celosa y que, incluso, le prohibía cosas.

Del mismo modo, el familiar de la Laura Isabel explicó que el sujeto se llenaba de ira y la amenazaba con gritos, sin embargo, a pesar del temor que podría sentir la mujer, prefería callar y no denunciar este tipo de maltratos, le dijo Lopera a El Tiempo.

Respecto a lo anterior, el diario mencionado citó la declaración del familiar: “Cuando ella estaba en la casa con nosotros y el hombre le escribía, decía que no quería ir allá, nosotros le decíamos que no fuera, que esto y lo otro, que se quedara acá con la niña. No sé por qué ella optaba por ir a donde ese hombre”.