En la tarde del 10 de febrero, la Policía Metropolitana de Bogotá entregó detalles sobre la muerte de Dilan Santiago Castro, el menor de dos años que había sido reportado como desaparecido el pasado martes 6 de febrero y que fue encontrado sin vida en la mañana de este sábado, a 40 minutos de su vivienda, ubicada en la localidad de Usme.

(Lea también: Caso de Dilan Santiago Castro: qué se sabe, cómo fue hallado y qué dijo su madre)

De acuerdo con el comandante de la Policía, Juan Carlos Arévalo Rodríguez, el cuerpo del niño no presenta señales de violencia: “Será Medicina Legal quien dictamine las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que falleció este menor”.

Aunque especulaciones señalan al padre como responsable de la desaparición del menor, la Policía afirmó que “sería irresponsable hacer algún aseveramiento de esto, puesto que todo es motivo de investigación.

Blanca Nubia Joven Arayón, abuela de Dilan Santiago, habló con Noticias RCN sobre el caso. Allí reveló que el cadáver fue encontrado semidesnudo. “El niño estaba la mitad desnudo. No sabemos nada más”, manifestó.

Por su parte, la mamá del menor, Darly Julieth Rivas, detalló que no pudo ver el cuerpo de su hijo. “No pude mirar a mi bebé. Lo único que digo es que a la persona que haga eso, que eso no se hace, eso no se le hace a una persona inocente”.

Pese a que no hay rastros de la persona que pudo haber atacado al niño, entre lágrimas, la madre de Dilan Santiago expresó: “Si se querían desquitar que se hubieran desquitado conmigo, pero no con mi bebé”.

Lee También

Dilan Santiago Castro, niño que apareció muerto en Usme: qué se sabe del caso

Uno de los detalles que hace el caso más sospechoso es que la mamá del niño aseguró que ella ya lo había buscado en la zona en la que fue encontrado sin vida, sin embargo, no vio ningún rastro de él.

“Yo subí hasta arriba sola y nada. Para que el niño aparezca por ahí botado en el camino, alguien me lo botó por ahí, alguien, porque el niño cómo se va a quitar el pañal, él tenía un busito azul, un mameluquito, unas chanclas y una braguita azulita con pañal”, dijo en Noticias Caracol.

El padre del menor se presentó en la mañana de este 11 de febrero ante la Fiscalía para rendir su versión. Por otra parte, el cuerpo de Dilan Santiago reposa en Medicina Legal, donde se realiza la inspección del cadáver para determinar las causas de su muerte.