El presidente Gustavo Petro le respondió a la banda La Inmaculada, que divulgó un panfleto en el que se adjudicó los atentados de las últimas horas en Tuluá, señalando que lo que está ocurriendo “es culpa del mismo Gobierno nacional y del director general del Inpec, que está haciéndole caso a una rata de cuello blanco como lo es Gustavo Vélez”, alcalde de esa población vallecaucana.

“Mientras no vuelvan a salir nuestros líderes y no vulneren sus derechos, no pararemos con todas nuestras actividades y órdenes impartidas”, señalaba el texto.