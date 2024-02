Dolor y preguntas sin resolver deja la muerte de Dilan Santiago Castro. Las autoridades siguen investigando cuáles fueron las causas del fallecimiento del bebé de dos años, cuyo cadáver fue hallado en un cultivo de papa en una vereda de la localidad de Usme, sur de Bogotá.

(Lea también: ¿Qué pasó con Dilan Santiago? Estas son las dudas sobre caso del niño hallado muerto en Usme)

Derly Julieth Rivas y Marlon Castro, padres de Dilan Santiago, han entregado versiones encontradas sobre el trato que supuestamente recibía el pequeño.

Mientras Derly dice que se alejó de Marlon por violencia intrafamiliar y por su forma de tratar al bebé, el papá del niño niega tales afirmaciones y asegura que las razones de su separación de la mamá del niño tienen que ver con problemas personales entre ellos dos.

Incluso, señaló que hace más de un mes no tenía contacto con Dilan Santiago ni con su expareja.

(Vea también: Abuela de Dilan Santiago Castro asegura que “el papá decía que lo iba a raptar”)

“El papá al comienzo le andaba muy duro. Él lo regañaba mucho, le pegaba con la chancleta y a mí no me gustaba. Yo por eso lo dejé, porque le andaba muy duro al niño”, fueron las acusaciones de Derly Julieth respecto a Marlon.

“Eso dice ella, pero la separación de ella conmigo fueron problemas personales entre nosotros dos. Ya la convivencia no se pudo más y hubo un problema delicado con ella”, acotó el papá de Dilan Santiago.

La madre, además, ha cuestionado por qué el joven se presentó hasta el domingo a rendir declaración ante la Fiscalía en Bogotá. El sujeto, en su defensa, recalcó que estaba trabajando en el Líbano, Tolima.

Asimismo, la madre del niño agregó en la entrevista que desde que hicieron el levantamiento de Dilan no lo ha podido ver ni le han dicho cuándo puede reclamar el cuerpo para darle el último adiós.

Igualmente, en medio de sus declaraciones, dijo que su hijo a la hora de ser encontrado, además de no tener ropa ni pañal, estaba morado.

“Desde el sábado que lo encontraron yo no lo he podido mirar. No se sabe que le pasó al niño, porque estaba morado. No se sabe si nos entregan el cuerpo hoy”, dijo la mujer.