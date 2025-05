El caso del menor David Esteban Nocua, hallado sin vida el 10 de mayo en las orillas del río Tunjuelito en Bogotá, ha generado gran conmoción.

Nuevos videos de cámaras de seguridad y conversaciones de chat reveladas por su familia podrían ser claves para esclarecer su asesinato.

(Vea también: “Una trampa”: madre de menor de 14 años hallado muerto contó que se sabe y habló de exnovia).

El joven, de 14 años, desapareció el 8 de mayo tras informar a su madre que saldría a encontrarse con amigos.

Su última comunicación fue a las 4:04 p. m., y desde entonces no se volvió a saber de él. Su madre, Lizeth Juliana Monroy, le escribió varios mensajes sin obtener respuesta.

Lee También

Tras rastrear el celular de David, la familia identificó su última ubicación en el barrio La Aurora, en Usme, antes de que el teléfono fuera apagado.

Videos muestran a David ingresando a una zona boscosa junto a dos compañeros del colegio, pero solo ellos dos salieron del lugar. Además, una joven cercana al menor (presunta exnovia) dio versiones contradictorias sobre su paradero.

El cuerpo de David fue encontrado con signos de violencia, incluyendo heridas en el estómago y la frente. Su familia exige justicia y espera los resultados de la necropsia para conocer las causas exactas de su muerte.

Familia de David Nocua advierte por estafa que hacen a su nombre

Lizeth Juliana Monroy, madre de Nocua, habló con Pulzo e hizo la advertencia por un tipo de estafa en el que inescrupulosos piden dinero supuestamente a nombre de la familia del joven asesinado.

“No hemos hecho eso. Ni yo, ni mis familiares hemos hecho eso solicitando dinero porque gracias a Dios no lo necesitamos. Si lo necesitáramos, se lo pediríamos a gente cercana, más no a la sociedad porque no queremos hacer eso”, detalló en diálogo con Pulzo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.