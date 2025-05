Hay consternación en Bogotá por la muerte de David Nocua, un adolescente que fue hallado sin vida a orillas del río Tunjuelito, en el sur de la ciudad

Las indagaciones más recientes giran en torno al análisis del celular de David, así como a la obtención de grabaciones de seguridad de la zona cercana al lugar del homicidio. Tanto los videos como los últimos mensajes del joven se han convertido en piezas fundamentales para la investigación.

(Vea también: Revelan oscuro detalle sobre policía que asesinó a su expareja: esto hizo antes del crimen)

Lizeth Monroy, madre del menor de 14 años de edad, habló en el programa Bajo Sospecha, de Pulzo.com, y allí se refirió al crimen de su hijo, quien en el lugar de los hechos se encontraba con otro joven y su expareja.

“Ella [Sara] por querer vengarse, por quitarlo de su camino, hizo lo que hizo, no sé si manipuló al otro muchacho, o si el otro muchacho también tenía rabia contra mi hijo. Como mamá sé que fueron ellos, todo indica que fueron ellos, no sé qué fue lo que los llevó a llevarlo a ese lugar“, dijo Lizeth Monroy en Pulzo.

Madre de David Nocua dice cómo encontraron el cadáver

Asimismo, en Bajo Sospecha, la madre del joven, en medio del dolor, contó cómo hallaron el cuerpo sin vida de su hijo en medio de una zona boscosa y desolada en el sur de la capital.

“La hermana del mejor amigo de él se va para donde Sara a preguntarle dónde está David, no sé ella cómo logró sacarle tanta información… Ella [Sara] le dice que salieron cuatro encapuchados, que los iban a robar, pero que cogieron solamente a David, que cuando escuchó que lo estaban golpeando lo dejaron solo”.

“La tía que estaba en la búsqueda gritó lo encontramos, pensé que mi hijo estaba herido. Estaba súper alto y yo lo que hice fue tirarme. Lo vi y pensé que estaba herido, le dije que lo iba a llevar a un hospital, cuando lo noté muy pesado y rígido reaccioné y dije que ya no estaba”.

Y añadió: “Era una zona muy boscosa, un lugar muy feo, desolado. El celular se lo llevaron, pero tenía sus prendas y dinero. Un ladrón se lleva todo…”.

Lee También

Finalmente, Lizeth Monroy hizo un llamado a la justicia para esclarecer el caso, pues si bien considera que la principal sospechosa es la expareja de su hijo y el muchacho que los acompañaba, lo cual se evidencia en las cámaras de seguridad, aún no hay certeza de los posibles autores del crimen.

“Yo la conocí hace dos años, cuando la conocí parecía una niña bien, juiciosa, le iba bien en el colegio. Tuvieron su cuento corto porque luego tuvimos una pelea en el colegio porque ella le había pegado dos puños y, raíz de eso, le dijimos que no se juntara más con esa niña y así pasó. Sé que fue hasta hace dos meses que se volvieron a hablar”

“Esta es la hora que no sé nada de ella, tampoco he tenido contacto con los padres. No sé si ya tenían algún acercamiento, solo sé que iba con Sara, que era del colegio, y ya. El muchacho se llama Carlos”, precisó.

Y concluyó: “No me han dicho nada, tengo que ir a recoger el acta de defunción y de allí ir a Medicina Legal porque no me han entregado nada”.

* Pulzo.com se escribe con Z