Momentos de angustia y temor se vivieron en el barrio Quirigua, en la localidad de Engativá, luego de que habitantes del sector reportaran el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en una esquina ubicada sobre la avenida calle 90 con carrera 94, en el noroccidente de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Macabro: hombre grabó con su celular cómo mataba a su víctima dentro de una carnicería)

De acuerdo con información conocida por ‘GatoNoticias’, el fallecido tendría aproximadamente 34 años de edad y su cuerpo fue encontrado en alto grado de descomposición, lo que generó alarma entre los residentes de la zona, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

Al lugar acudieron unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, que acordonaron el sector y dejaron la inspección técnica del cadáver en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Los investigadores adelantan las diligencias correspondientes para establecer la identidad del hombre y determinar si su muerte estaría relacionada con hechos violentos.

(Vea también: Asesino de una niña de 10 años está a punto de quedar libre; acusan a jueza de negligencia)

Según pudo establecer ‘GatoNoticias’, el ciudadano —quien aún no ha sido plenamente identificado— se dedicaba a labores de reciclaje en el sector, donde era conocido por algunos vecinos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y no descartan ninguna hipótesis mientras avanzan los análisis forenses y la recolección de testimonios.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: