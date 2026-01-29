Un crimen que generó profunda conmoción en el municipio de Caldas (Antioquia) avanza ahora en los estrados judiciales. La Fiscalía General de la Nación informó sobre la judicialización de Jhon Stiven Gutiérrez Cardona, de 28 años, quien es señalado como el presunto responsable del asesinato de un trabajador de una carnicería, ocurrido el pasado 22 de enero.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Medellín, el hombre habría ingresado al establecimiento comercial y, tras identificar a su víctima, sostuvo una breve interacción antes de dispararle de manera directa con un arma de fuego. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad del lugar y, según las autoridades, el ataque también habría sido grabado por el propio agresor con su teléfono celular, un elemento que se convirtió en pieza clave del proceso.

El intento de huida del señalado homicida fue frustrado por compañeros de trabajo de la víctima, quienes lograron reducirlo y retenerlo hasta la llegada de la Policía, que procedió a su captura en flagrancia.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arsenal preocupante en poder del investigado:

Una pistola calibre 9 milímetros.

24 cartuchos para dicha arma.

Dos proyectiles calibre 5.56, considerados munición de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Además, la Policía Judicial confirmó que en el celular del capturado se encontraba el registro en video del momento exacto del ataque.

Gutiérrez Cardona fue presentado ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, y fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego y municiones. Pese a la contundencia del material probatorio, el procesado no aceptó los cargos.

La Fiscalía señaló que el caso continuará su curso bajo el principio de presunción de inocencia, mientras avanzan las etapas del proceso penal para establecer plenamente su responsabilidad en este violento hecho que sacudió a la comunidad.

