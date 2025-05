En Bogotá, una práctica que es bastante común y muy reprochable es las personas que se meten al sistema de transporte público de Transmilenio sin pagar, pues argumentan que el servicio es malo y por eso les parece fácil meterse por las puertas o por encima de los torniquetes evadiendo el pago.

De hecho, todos los días salen videos de personas que incluso arriesgan su vida con tal de no pagar, pues caen en la vía o les pasan problemas tratando de evitar a las personas de seguridad.

Eso, de hecho, fue lo que ocurrió en las últimas horas en Bogotá, cuando un hombre aprovechó la desatención de los vigilantes de una estación para saltar por encima del torniquete, pero se tropezó y terminó en el piso de forma bastante abrupta.

Esto fue lo que ocurrió en la estación:

Nadie controla los colados en Transmilenio, tanto los policías como el personal de seguridad se hacen los de la vista gorda, la pregunta es para qué están en las estaciones si no sirven para nada.

Dónde está el alcalde de Bogotá??

Póngale control…pic.twitter.com/rn11WG5NNp — Jesus (@cantirv59) May 15, 2025

Tal como se puede ver en el video, el hombre aprovechó que los vigilantes estaban desconcentrados para saltar, pero el pie no le pasó, perdió la fuerza de los brazos y cayó con la cara contra el piso, quedando quieto y asustando a las personas que estaban al lado.

En ese momento, un joven que estaba a su lado lo ayudó a parar, pero el hombre que se coló estaba completamente afectado por ese golpe, que pudo ser bastante grave.

De momento no se conoce más acerca del estado de salud de este hombre, pero lo cierto es que se despertó una discusión en las redes sociales de cuánto vale la pena arriesgar la vida por no pagar un tiquete de 3.200 pesos, pues al final la vida no vale tan poco.

