La tranquilidad de la localidad de Bosa, en inmediaciones del Portal del Sur, se vio interrumpida por el hallazgo del cadáver de un hombre de aproximadamente 32 años en un potrero del sector.

De acuerdo con información de @gatonoticiasbogota, varias personas observaron al ciudadano llegar tambaleando y, pocos segundos después, desplomarse en el lugar. El cuerpo quedó tendido mientras transeúntes, sorprendidos por la escena, intentaban comprender lo ocurrido.

Al sitio arribaron uniformados de la Policía, junto con investigadores de la SIJIN, quienes realizaron la inspección técnica del cuerpo y asumieron las pesquisas para esclarecer el caso.

Por el momento, la identidad del hombre no ha sido establecida, y las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis sobre las causas de su muerte. Un manto de incertidumbre cubre el hecho que tiene consternados a los habitantes del sector.

Qué debe ser hecho en caso de encontrar un cuerpo en Bogotá

El hallazgo debe ser reportado de inmediato a las autoridades llamando al 123.

El lugar debe ser asegurado y no debe ser alterado, para preservar la escena.

El cuerpo no debe ser movido ni tocado bajo ninguna circunstancia.

La llegada de la Policía y de las unidades forenses debe ser esperada en el sitio.

Los datos del denunciante deben ser registrados, pero la identidad puede ser reservada si se solicita.

La zona debe ser acordonada por las autoridades para iniciar la inspección técnica del cadáver.

La inspección judicial debe ser realizada por la Sijín o el CTI de la Fiscalía.

El cuerpo debe ser trasladado por el Instituto Nacional de Medicina Legal para su análisis.

Un informe forense debe ser elaborado para determinar las causas de la muerte.

Las investigaciones deben ser iniciadas para esclarecer lo ocurrido, si se presume muerte violenta.

