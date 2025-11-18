Una calle del barrio Santo Domingo, en Ciudad Bolívar (Bogotá), se convirtió en el escenario de un doble crimen que dejó a la comunidad aterrada. En cuestión de minutos, dos jóvenes murieron en circunstancias que las autoridades describen como confusas y propias de un ajuste de cuentas entre bandas. Las víctimas fueron identificadas como Ronald Santiago Sastoque Granados, de 18 años, y Kevin Yeamfer Cuadros Carrascal, de 23, ambos residentes del sector.
Según información conocida por Gatonoticias, todo comenzó cuando uno de los jóvenes caminaba por la calle 68C sur con carrera 75M. De un momento a otro, un hombre encapuchado se le acercó y, sin mediar palabra, le disparó dos veces con un revólver, provocando su muerte inmediata. Testigos aseguran que la víctima no tuvo oportunidad de reaccionar y que el agresor escapó a pie después del ataque.
Sin embargo, la huida del sicario duró muy poco. A varias cuadras del lugar del primer homicidio, fue interceptado por un grupo de hombres que, al parecer, ya lo estaban esperando en un callejón. Los desconocidos lo atacaron a bala y lo dejaron sin vida en plena vía. Las autoridades creen que este segundo crimen podría ser una represalia o parte de una disputa interna entre estructuras criminales que operan en la zona.
Por ahora, las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido y determinar si se trató de un enfrentamiento entre bandas o de un crimen planeado por varios actores.
