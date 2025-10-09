En Colombia hay muchas multas que ameritan que el carro sea inmovilizado y llevado a los patios, una sanción que se aplica porque en definitiva, no puede seguir andando hasta que se solucione el problema.

Esto es algo muy negativo para los conductores, ya que además de tener que pagar la multa por la infracción que cometió, también tiene que pagar el costo de la grúa y del parqueadero, que no es nada económico.

Ante esto, Movilidad Bogotá suele atender todos los días de la semana para evitar sobrecostos a los conductores, pero esta semana será diferente y a cientos les tocará pagar mucho más.

Por qué no sirve la Ventanilla Única de Servicios del Nuestro Bogotá

Uno de los puntos más visitados por los conductores para retirar sus vehículos de patios es el del centro comercial Nuestro Bogotá, ubicado cerca al aeropuerto, pues allí llegan cientos de vehículos al día.

Sin embargo, según informó Movilidad Bogotá, este domingo 12 de octubre no habrá atención debido a un “mantenimiento en la infraestructura tecnológica”, por lo que las personas no podrá sacar su vehículo de los patios.

⚠️¡Atención! Por mantenimiento en la infraestructura tecnológica, no habrá servicio el 📆día domingo 12 de octubre, para salida de patios en la @VentanillaMov punto del centro comercial Nuestro Bogotá. Agradecemos la comprensión. pic.twitter.com/AgyZh4URjm — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) October 9, 2025

Esta es una mala noticia para cientos de conductores, ya que un día más en patios significa un cobro extra según el tipo de vehículo. Cabe destacar que los costos de patios para este 2025 son:

Motos: 44.200 pesos.

Vehículos livianos y medianos: 136.200 pesos.

Vehículos pesados: 378.200 pesos.

Bicicletas: 7.200 pesos.

Carretillas: 15.200 pesos.

Patinetas con o sin motor: 6.200 pesos.

Qué infracciones dan inmovilización del vehículo

Por eso mismo lo mejor es que estos días se cuide para no cometer ninguna infracción que le dé inmovilización, mientras que si ya tiene su carro en patios, lo recomendable es tratar de sacarlo en el menor tiempo posible.

Actualmente, las infracciones que dan inmovilización son:

Manejar con la licencia de conducción vencida, sin licencia o sin placas.

Andar en pico y placa en las principales vías de la ciudad.

No tener la revisión técnico-mecánica.

Tener el Soat vencido.

No contar con luces en el vehículo.

