En medio de las situaciones de orden público en las calles capitalinas, se divulgó la decisión de Ipes de involucrar a las 11 plazas distritales de mercado por primera vez a las jornadas de Bogotá Despierta.

Sigue a PULZO en Discover

Esto implica que los mencionados establecimientos ofrecerán jornadas de atención al público con horarios extendidos desde el 16 y hasta el 23 de diciembre para incentivar el consumo.

Este remezón para los clientes llega gracias a una alianza entre el Instituto para la Economía Social (Ipes) con Fenalco Bogotá y Cundinamarca, lo que abre oportunidades en varios puntos claves.

¿Cuáles son las plazas distritales de mercado en Bogotá?

En Bogotá existen 11 plazas distritales de mercado, administradas por el Instituto para la Economía Social (IPES). Estas plazas hacen parte del sistema público de abastecimiento de alimentos y cumplen una función social, económica y cultural. La información oficial se encuentra publicada y actualizada en el portal de la Alcaldía de Bogotá y en el sitio institucional del IPES, ambos activos en línea.

Lee También

Las plazas distritales están distribuidas en diferentes localidades de la ciudad y ofrecen productos frescos, comidas tradicionales y servicios básicos a precios accesibles. A continuación, se presentan las 11 plazas distritales de mercado de Bogotá, según registros oficiales:

• Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto, ubicada en la localidad de Barrios Unidos, reconocida por su oferta de carnes y productos al por mayor.

• Plaza Distrital de Mercado La Perseverancia, en la localidad de Santa Fe, famosa por su gastronomía típica colombiana.

• Plaza Distrital de Mercado La Concordia, situada en La Candelaria, con fuerte valor histórico y cultural.

• Plaza Distrital de Mercado Trinidad Galán, en la localidad de Puente Aranda, una de las más grandes de la ciudad.

• Plaza Distrital de Mercado Las Ferias, localizada en Engativá, con amplia oferta de productos agrícolas.

• Plaza Distrital de Mercado Doce de Octubre, en Barrios Unidos, tradicional punto de comercio barrial.

• Plaza Distrital de Mercado Quirigua, también en Engativá, clave para el abastecimiento local.

• Plaza Distrital de Mercado Kennedy, ubicada en la localidad de Kennedy, con alto flujo de compradores.

• Plaza Distrital de Mercado San Carlos, en la localidad de Tunjuelito, orientada al comercio vecinal.

• Plaza Distrital de Mercado Fontibón, situada en la localidad del mismo nombre, con productos frescos y preparados.

• Plaza Distrital de Mercado Santander, ubicada en la localidad de Antonio Nariño, una de las más antiguas.

Estas plazas siguen operando bajo lineamientos del Distrito y son promovidas como espacios de abastecimiento, tradición y economía popular, según información publicada por bogota.gov.co y el IPES, fuentes oficiales que continúan disponibles en línea.

¿Cómo funciona Bogotá Despierta en diciembre?

Bogotá Despierta es una iniciativa de la Alcaldía de Bogotá con Fenalco para impulsar la economía y activar el comercio en diciembre, con horarios ampliados y actividades especiales en la ciudad.

La estrategia hace parte de la apuesta llamada ‘Bogotá Productiva 24 Horas’, que busca que la ciudad funcione en horarios no convencionales con el fin de apoyar a comerciantes, facilitar las compras navideñas y dinamizar la vida nocturna urbana.

Durante diciembre, especialmente entre el 16 y el 23 de diciembre, se realiza la jornada de Bogotá Despierta, en la que miles de establecimientos comerciales extienden sus horarios de atención hasta altas horas de la noche.

Esto incluye centros comerciales, tiendas, restaurantes y comercios del sector tradicional y moderno, con horarios de cierre que pueden estar abiertos incluso hasta las 11:00 p. m. o las 12:00 a. m. (medianoche), dependiendo del lugar y la participación en el evento.

La idea principal de Bogotá Despierta es que las personas puedan hacer sus compras navideñas sin apuros y sin trancones, aprovechando horarios más flexibles y descuentos ofrecidos por los comercios.

Además, la actividad busca evitar aglomeraciones en las horas tradicionales y distribuir mejor la afluencia de compradores por toda la ciudad durante la época de fin de año.

Esta iniciativa no solo incluye ventas y horarios prolongados, sino también actividades culturales y eventos especiales que acompañan la temporada decembrina en Bogotá, como ferias, novenas y presentaciones en plazas y espacios públicos, lo cual contribuye a un ambiente festivo y familiar.

* Pulzo.com se escribe con Z