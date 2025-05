Katherine, una madre bogotana, alzó su voz para contar detalles del presunto abuso que habría sufrido su hija de tres años en un jardín infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

En medio del dolor, la mujer compartió detalles de los comportamientos que la menor comenzó a manifestar y de cómo, pese a alertar a los encargados del jardín, su llamado de ayuda fue ignorado.

(Lea también: Sale a la luz otro caso de abuso en jardín infantil del ICBF en Bogotá: “18 niños”)

La mujer relató que su hija, quien asistía regularmente al centro infantil, empezó a tener actitudes inusuales y angustiosas. “La niña me rogaba que no la llevara. Lloraba, no quería ir”, contó conmovida en Caracol Radio.

Ante estas señales, Katherine pidió formalmente que cambiaran a su hija de salón, pensando que la situación podría mejorar si la menor era reubicada. Sin embargo, recibió una respuesta que consideró inaudita.

“Yo le pedí el favor a una profesora y me dijo que tocaba hablar con la coordinadora. A los días hablé con ella y le dije: ‘por favor, cámbieme a la niña, mire el comportamiento que está teniendo’, y la respuesta que me dio fue que la niña era muy consentida”, dijo afectada por el caso en dicho medio.

En un intento desesperado por lograr que la institución reaccionara, la madre grabó un video en el que se veía a la niña llorando, implorando no asistir al jardín. Aun así, su solicitud no fue atendida.

(Vea también: Quién es Freddy Castellanos, el presunto abusador de varios niños en un jardín del ICBF)

La madre también confirmó que no ha recibido ayuda o apoyo por parte de las autoridades y que lo único que le han dicho es que la niña podía ser reubicada en otro jardín.

“Yo ya no confío, a mí me dijeron que me iban a cambiar a la niña de jardín, pero uno como madre con qué corazón va a ir a dejar a su hija a otro jardín”, señaló.

El caso de Katherine se suma a las denuncias que han salido a la luz en los últimos días, relacionadas con el presunto abuso por parte del docente Freddy Castellanos en un jardín ubicado en la localidad de San Cristóbal, el cual ya está siendo investigado por la Fiscalía.

¿Cómo se vinculó a Freddy Castellanos a jardín infantil del ICBF?

La mujer relató que desde un principio el ingreso del profesor y presunto abusador Freddy Castellanos les causó sospechas a ella y a otras madres, ya que no supieron que era hombre hasta que estaba ya estaba vinculado con la institución. Además, reveló que al saber esta información, las madres le preguntaron a la coordinadora por el docente y ella les dio una respuesta que las dejó convencidas.

“La corredentora nos dijo que no nos preocupáramos, que era un buen docente y que estaba recomendado por ella”, contó la madre en una entrevista en Caracol Radio.

La historia pone en evidencia no solo la vulnerabilidad de los menores, sino también la falta de reacción institucional ante señales claras de alarma. Mientras tanto, las familias afectadas esperan justicia y acciones concretas por parte de las autoridades competentes.

¿Freddy Castellanos, presunto abusador, tiene pasado en otros colegios?

La W Radio reveló documentos en los que se demuestra que Castellanos no solo trabajó en el Hogar Infantil Canadá, donde se presentó el caso de abuso a al menos 12 menores, sino que ocupó cargos de coordinación en otras dos instituciones del ICBF: “el jardín infantil Pequeñas Semillitas, en la localidad de Chapinero, y otro hogar infantil en Bosa”, aseguró la emisora.

De igual manera, salió a la luz que, en 2014, Castellanos fue profesor de danza durante siete meses en el Colegio Los Alpes, una institución privada en Bogotá. Una carta emitida por dicho colegio dejó claro que el mencionado profesor ya no trabajaba allí desde hace más de 10 años.

(Vea también: “Lo vi a los ojos”: madre de niña abusada en jardín contó cómo confrontó a presunto agresor)

Padres de familia y la comunidad exigen respuestas sobre cómo Castellanos, quien presuntamente tiene antecedentes judiciales por abuso de menores, pudo trabajar en múltiples instituciones con acceso directo a niños.

El caso ha causado conmoción, en especial porque, al parecer, hay dos menores que salieron positivos para VIH. Sin embargo, las autoridades indicaron que aún no se tiene calidad sobre el estado de salud del hombre y si porta la enfermedad.

* Pulzo.com se escribe con Z