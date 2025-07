Se trata de Gabriel Ángel, exguerrillero de las extintas Farc y uno de los firmantes de Paz, cuyo ataque en 2024 fue planeado por alias ‘El Costeño’, el mismo que organizó el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Cuando llegamos a la carrera 25 [en Bogotá], hay un trancón, un semáforo, pero además hay algo porque los carros no se mueven y demoran. De pronto sentimos un golpe en la parte de atrás de la camioneta, miramos a la derecha y vemos a un individuo que va corriendo. Me llaman de la camioneta de atrás y me dicen que el individuo metió algo debajo, y caemos en cuenta de que algo raro estaba pasando”, relató Ángel en declaraciones recopiladas por revista Semana.

Por fortuna, la bomba no se adhirió al vehículo y quedó en el pavimento como una maleta vieja, con una caja metálica que contenía explosivos. Sin saberlo, varios vehículos, incluida la camioneta de Ángel, pasaron sobre el artefacto. Su esquema de seguridad, alertado por la maniobra del terrorista, se detuvo para notificar a la Policía. El escuadrón antibombas de la Sijín confirmó la presencia del explosivo, que fue detonado de manera controlada tres horas después.

(Vea también: Negociador de paz de Petro habría sido quien ordenó ataque a Miguel Uribe y había amenazado a otro peso pesado)

Lee También

La investigación del atentado, a cargo de la Fiscalía, no arrojó resultados en un año. Nunca procesaron a los implicados que, en junio de 2025, atentaron contra Uribe Turbay.

De hecho, recientes declaraciones de Katherine Andrea Martínez, alias ‘Andrea’, capturada por el atentado contra Uribe, detalla cómo la organización criminal liderada por alias ‘El Costeño’ planeaba asesinar a Ángel.

“Me dijo que solo era transportar la bomba, que era en una maleta, que tenía que llevarla al conjunto en Las Américas y que trabajaba en la avenida 39, que esa era la residencia y el trabajo de la persona contra la que iban a atentar, que era un exrefugiado de las Farc, que llevaban tres años intentando hacerle el atentado a la persona, que por cumplir esa orden ascendían de puesto, ya no ser gatillero, sino que iba a ser la mente, por eso estaban pagando 1.000 millones también”, declaró alias ‘Andrea’.

Ángel, en revista Semana, contó que se enteró de la conexión de ambos casos a través de su familia: “Yo soy avisado por mi familia de la noticia. En una de las capturas en el atentado contra Miguel Uribe han dado una serie de informaciones según las cuales esa misma banda andaba detrás de mí, con el propósito de atentar, otra vez, con una bomba”.

La falta de avances en la investigación del atentado contra Ángel permitió que alias ‘El Costeño’, quien también orquestó el ataque contra Uribe Turbay utilizando a un menor de edad como sicario, permaneciera en libertad. El firmante de paz señala a la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, como la responsable de estos ataques.

“Como firmante de paz, como un defensor, uno se vuelve objetivo de algunas personas, particularmente de esos grupos llamados disidentes, entre ellos la Segunda Marquetalia, que dirige Iván Márquez, y todo parece que proviene de allí, porque hay muchas contradicciones políticas en el curso de las conversaciones de paz en La Habana y posteriormente cuando se conforma el partido Comunes”, explicó.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.