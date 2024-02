Lo que comenzó como un pequeño hueco en una de las principales vías del municipio de Itagüí por la que se pueden mover cerca de 100.000 vehículos al día, termino siendo un enorme cráter que más parece una trinchera de la guerra ruso-ucraniana, asi como varias vías en Cundinamarca, y que su reparación terminó “enfrentando” por casi nueve meses a EPM y a la Alcaldía de esta ciudad al sur del Valle de Aburrá.

Según los vecinos, el incidente comenzó a inicios de 2023 cuando al parecer, el tránsito de un vehículo pesado ocasionó un hueco de casi 50 centímetros de diámetro sobre la avenida Guayabal a la altura de la calle 86, en la entrada al barrio San Fernando.

Con el paso del tiempo el asunto fue empeorando toda vez que el agujero dejó ver que había una socavación de esta vía que conecta a San Antonio de Prado, La Estrella e Itagüí con Medellín.

De acuerdo con los vecinos, pese a los reiterados llamados –en los que hasta concejales del municipio pedían la intervención del daño– por fin la administración comenzó a trabajar en el arreglo del hueco a finales de año.

Sin embargo, desde octubre y cuando el agujero se había convertido en un enorme cráter en el que perfectamente podía caber un vehículo, las obras se suspendieron a raíz de una “discusión bizantina” entre la Alcaldía del mandatario José Fernando Escobar y la gerencia de EPM en cabeza de Jorge Andrés Carrillo.

Las afectaciones que ha tenido la desaveniencia de quien atendía el hueco se han sentido bastante en el sur de la ciudad, toda vez que la vía principal pasó de tener tres carriles habilitados a solo uno, haciendo que transitar por allí en las horas pico sea un suplicio, lo que obviamente aumenta los tiempos de desplazamiento de quienes van hacia Medellín desde el sur.

“Para moverme de La Mayorista hasta Chimeneas, me he llegado a demorar 20 minutos en moto. ¡En moto! Si fuera en un carro normal hasta me gasto una hora en un tramo que no me toma más de dos minutos. Además, acá hay muchos choques por lo mismo”, explicó una residente.