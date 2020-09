green

El próximo miércoles (16 de septiembre) se decidirá si Álvaro Uribe quedará en libertad, en el marco de una diligencia que solicitó la defensa y que tendrá lugar en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, según el diario El Tiempo.

El expresidente ya completa más de un mes con medida de aseguramiento en su finca El Ubérrimo. El objetivo de la defensa, indica ese mismo diario, es que Uribe pueda continuar con el proceso, pero en libertad y no con la medida que fijó la Corte Suprema de Justicia.

La otra cara de la moneda está en manos de la Fiscalía que tendrá que defender la medida que sigue vigente en contra del también exsenador. El Tiempo recuerda que el caso, uno de los más sonados en la historia reciente de Colombia, fue asumido por el fiscal Cabriel Ramón Jaimes.

El proceso contra Álvaro Uribe pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía hace cerca de dos semanas. La defensa hizo la solicitud luego de que el exsenador renunciara a su curul en el Senado y, por ende, el caso ya no era competencia del alto tribunal.

Sobre esta nueva etapa del proceso, el fiscal Jaimes prometió absoluta autonomía e imparcialidad para juzgar al expresidente. El ente acusador dijo en un comunicado que el fiscal a cargo del caso no atendió una solicitud presentada en su contra por el senador Iván Cepeda Castro, porque considera que no se cumplen las causales para separarse de la investigación al exsenador por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

El proceso contra Álvaro Uribe

Vale recordar que este caso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Sin embargo, el magistrado instructor del caso archivó la causa contra Cepeda y le abrió una investigación al expresidente por presunta manipulación de testigos.

Por decisión de la misma Fiscalía, Uribe seguirá en detención domiciliaria hasta que la solicitud de libertad sea presentada y evaluada por un juez de garantías.