Por: Noticiero 90 minutos

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La comunidad del sector del crucero de Candelaria, ubicado en la vía que conecta este municipio con Florida, manifestó una creciente inquietud frente a la frecuencia de los accidentes de tránsito en la zona. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos, la preocupación colectiva llevó a que habitantes y usuarios de la carretera realizaran protestas, exigiendo la intervención urgente de las autoridades para mejorar la seguridad vial en este corredor.

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El motivo de las manifestaciones fue, principalmente, un nuevo accidente registrado la noche del miércoles. Este hecho, lejos de ser un incidente aislado, se suma a una serie de siniestros que han puesto de relieve las condiciones de riesgo para quienes transitan por la vía. Como respuesta a la presión social, la gobernadora del Valle del Cauca anunció que se comenzarán obras destinadas a mejorar las condiciones de la carretera. El compromiso de la administración departamental responde directamente a las solicitudes reiteradas de la comunidad y usuarios habituales, quienes están cansados de las situaciones peligrosas en este tramo.

Según declaraciones de la gobernadora, citadas por Noticiero 90 Minutos, la intervención contempla la aprobación de la interventoría, un proceso que asegura la adecuada supervisión y control sobre la ejecución de las obras. Sin embargo, la mandataria aclaró que antes de iniciar trabajos físicos es necesario obtener la respectiva licencia ambiental. Para ello, se han entablado conversaciones con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) que permitan agilizar este requerimiento. La gobernadora expresó su expectativa de que, una vez finalizados estos trámites, las obras de rehabilitación puedan iniciar sin mayor dilación.

El proyecto contempla la intervención de aproximadamente 8 kilómetros de la vía Candelaria, comprendidos desde el sector del crucero hasta el municipio de Florida. La ejecución de estas labores se llevará a cabo mediante el mecanismo de obras por impuestos, un esquema que permite a las empresas aportar al financiamiento de obras públicas a cambio de descuentos tributarios, según lo reporta Noticiero 90 Minutos. Es decir, la rehabilitación del corredor no solo pretende reducir los índices de siniestralidad, sino que también atenderá el llamado ciudadano respecto a la seguridad y mantenimiento vial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la vía Candelaria hacia Florida es considerada peligrosa por los usuarios?

Según reporta Noticiero 90 Minutos, diversos accidentes ocurridos recientemente han llevado a que la comunidad catalogue este tramo como riesgoso. Los usuarios y habitantes han manifestado su inquietud debido a la repetición de siniestros en el sector del crucero, lo que evidencia deficiencias en la infraestructura y la urgente necesidad de intervención para mejorar la seguridad vial.

¿En qué consiste el mecanismo de obras por impuestos para rehabilitar vías como la de Candelaria?

De acuerdo con la misma fuente, el mecanismo de obras por impuestos permite que empresas financien obras públicas, como la rehabilitación vial, a cambio de beneficios tributarios. En este caso, la reparación de los 8 kilómetros de la vía entre el crucero de Candelaria y Florida será ejecutada bajo este modelo, agilizando la inversión y respondiendo a las demandas de la comunidad local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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