De acuerdo con la emisora KSVN, de las 166 personas que embarcaron el Airbus A320 ninguna resultó herida.

En la página web de Frontier se evidenció que la aerolínea canceló el vuelo, que había despegado a las 7 de la mañana de este viernes, detalló la radio estadounidense.

WHOA! My aunt snapped this pic of a shredded engine on Frontier flight 260 from Vegas to Tampa. The plane was able to turn around and land. She says all passengers got a free breakfast voucher. pic.twitter.com/vc4t4uxMmh

— Dan Ponce (@DanPonceTV) 30 de noviembre de 2018