Donald Trump endureció su postura frente a Cuba al anunciar que Estados Unidos podría imponer aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a la isla.

El presidente afirmó que, de aplicarse estas medidas, “Cuba no podrá sobrevivir”, dejando claro que su estrategia busca aumentar la presión económica sobre el Gobierno cubano a través de terceros países, detalla BBC.

Las declaraciones fueron hechas ante la prensa en Washington, durante un acto público, y forman parte de una línea más dura de su política exterior hacia La Habana.

La amenaza se formaliza en una orden ejecutiva firmada por Trump que autoriza la imposición de gravámenes adicionales a bienes procedentes de países que, de manera directa o indirecta, mantengan relaciones energéticas con Cuba, añade ese medio.

En el documento, la Casa Blanca sostiene que la situación de la isla constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, razón por la cual se declara una emergencia nacional vinculada a este asunto.

La aplicación de los aranceles quedará en manos de varios funcionarios. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, evaluará si un país suministra petróleo a Cuba, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, decidirá si se imponen los gravámenes y su cuantía.

El esquema permite flexibilidad y refuerza el margen de maniobra del Ejecutivo, apunta esa cadena.

Esta iniciativa se suma a otras acciones destinadas a aislar económicamente a Cuba y a elevar el costo para los países que mantienen vínculos energéticos con la isla, en línea con la visión de Trump sobre regímenes que considera hostiles.

Presidente de Cuba da dura respuesta a Donald Trump

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió con un tono duro a la orden ejecutiva firmada por Donald Trump que busca cortar el suministro de petróleo a la isla mediante aranceles a los países que comercien combustible con La Habana.

El mandatario cubano acusó a Estados Unidos de actuar con argumentos falsos y de intentar asfixiar deliberadamente la economía del país, señalando que se trata de una medida basada en un “pretexto mendaz” para castigar a naciones que, de forma soberana, mantienen relaciones energéticas con Cuba.

Díaz-Canel cuestionó además a funcionarios estadounidenses que minimizan el impacto de las sanciones, y rechazó la narrativa de Washington que presenta estas medidas como un simple embargo bilateral.

En su discurso, el presidente reiteró la retórica tradicional del Gobierno cubano, calificando a la actual administración estadounidense como una camarilla con intereses personales y acusándola de actuar de manera criminal y genocida.

La reacción presidencial se produjo después de que el canciller Bruno Rodríguez denunciara lo que llamó un brutal acto de agresión, advirtiendo que Estados Unidos busca imponer un bloqueo total al combustible y empujar a Cuba a condiciones de vida extremas.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Washington estaría recurriendo al chantaje contra terceros países mediante aranceles arbitrarios.

La orden ejecutiva de Trump declara a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y autoriza sanciones contra países que mantengan intercambios energéticos con la isla, ampliando así el alcance del aislamiento económico contra el régimen cubano.

