Durante la sesión de preguntas en formato ‘town hall’ organizada por NBC, que reemplazó de cierta forma el debate que el presidente no quiso sostener con su rival Joe Biden de manera virtual, el presidente insistió en que antes, durante y después del primer debate presidencial siempre se sintió en ‘buena forma”.

Sin embargo, rehuyó la pregunta, varias veces, de si el día del debate se había hecho la prueba; de ser así y haber dado positivo por coronavirus, habría participado en el debate estando contagiado.

La excusa de Donald Trump para no “acordarse” fue que a él le hacen tests por COVID-19 “todo el tiempo”; no obstante, la periodista le preguntó si le hacían tests todos los días, Trump respondió: “No, no todos los días, pero sí todo el tiempo”.

La comunicadora también le preguntó sobre la reunión en el ‘jardín de las rosas’, en la Casa Blanca, donde 13 personas que estuvieron allí resultaron contagiadas de coronavirus.

Luego, Trump dijo que él no tiene problema con usar tapabocas, pero que “no es tan efectivo” porque gente cercana a él se ha enfermado, incluso usando mascarillas.

En cuanto a evadir la pregunta del test el día del debate, podría tener que ver con que de haber sido así, probablemente significaría que asistió al debate a sabiendas de que estaba enfermo y que podría haber contagiado a otros, incluso a Joe Biden, que es una persona de riesgo debido a sus 77 años de edad.

El programa de la NBC se organizó en Miami, donde Trump y su campaña están tratando de hacer ver que elegir a Biden podría llevar a EE. UU. a una situación como la de Venezuela. Este análisis le muestra qué tanto les conviene a los latinos uno u otro candidato.

Este trino de Donald Trump antes de su presentación, de entrada calificaba a NBC como ‘fake news’ y decía que esperaba que los trataran tan bien como seguramente ABC trataría a ‘Joe el dormido’:

I will be doing a major Fake @NBCNews Town Hall Forum, live tonight from Miami, at 8:00 P.M. They asked me to do it in place of the Rigged Steve Scully (he is now suspended from @cspan for lying) Debate. I wonder if they’ll treat me as well as Sleepy Joe? They should!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2020