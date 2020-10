La imagen que publicó Donald Trump este martes en la noche no estuvo muy lejos de lo que el presidente de Estados Unidos ha tenido acostumbrados a los electores, pues se trató de un nuevo ataque personal a su contendor.

Trump, en su cuenta de Twitter, publicó una parodia de la publicidad política de Joe Biden en la que pone un montaje del candidato demócrata en medio de una reunión de personas de la tercera edad.

La escena retrata a un geriátrico en el que Biden es uno de los protagonistas y está rodeado de adultos mayores en silla de ruedas. Con esa imagen, Trump pone en duda la capacidad de Biden de asumir las riendas de la Casa Blanca por su edad. El rival del presidente tiene 77 años.

Además, en la foto, se ve la invitación a votar por Biden, pero con una ligera alteración. En lugar de decir “Biden for president” (Biden para presidente), dice “Biden for resident”, que traduce “Biden para residente [de un hogar geriátrico]”.

Después de la publicación del mandatario estadounidense, varios usuarios de la red social condenaron la acción.

Hubo quienes dijeron que ataques como ese están “por debajo de la dignidad de un presidente”. También lo llamaron “un patético y pequeño hombre” y encima lo tildaron de ser el peor mandatario de Estados Unidos.

This is below the dignity of a President.

— Hasudi (@hasudi) October 14, 2020